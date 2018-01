Przełom ws. reparacji od Niemiec? Czaputowicz: Jest bardzo dobry sygnał

– Niemcy twierdzą, że pod względem prawa międzynarodowego sprawa reparacji jest zamknięta. Natomiast przyjęli moją prośbę, żeby spojrzeć na nasze argumenty i przedyskutować tę kwestię w gronie ekspertów. To jest bardzo dobry sygnał. (…) Do tej pory rząd niemiecki odmawiał dyskusji. Teraz widać pewien gest dobrej woli i to jest ta zmiana – mówił minister w TVP1.

Pytany o nowelę ustawy o IPN, którą ostro skrytykowała strona izraelska, Czaputowicz podkreślił, że tego typu głosy nie mają uzasadnienia. – Nie widzę powodu, żeby treść tej ustawy musiała być zmieniana, ale być może należałoby tłumaczyć, jak my ją interpretujemy – ocenił, zaznaczając, że w tej sprawie potrzebny jest dialog polsko-izraelski.

Zapytany, czy Marek Magierowski, obecny wiceminister spraw zagranicznych, jest kandydatem na ambasadora w Izraelu, szef MSZ powiedział, że "ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza". – Kultura dyplomatyczna nakazuje wstrzymanie się z tym do czasu zaakceptowania kandydatury przez stronę przyjmującą – wyjaśnił Czaputowicz.

