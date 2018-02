Izrael uzna Polskę za państwo negujące Holokaust? "Szalona ustawa"

– To szalona ustawa, z którą totalnie się nie zgadzam – powiedział w TVP Info o projekcie Knesetu Jonny Daniels, prezes fundacji "From the Depths".

W środę "Jerusalem Post" poinformował, że jeśli polski Senat przyjmie nowelizację ustawy o IPN, to izraelski parlament może przegłosować własny projekt, w którym uzna Polskę za państwo negujące Holokaust. Propozycja ma już poparcie 61 deputowanych w 120-osobowym Knesecie. – To szalona ustawa, z którą totalnie się nie zgadzam. To pokazuje, że naprawdę nie rozumieją tego, co się dzieje w Polsce odnośnie nowelizacji ustawy o IPN. Nie ma zrozumienia, jeśli chodzi o tzw. "polskie obozy śmierci", ale nie możemy oczekiwać, że wszyscy będą rozumieć nasze problemy. Musimy ich edukować – komentował projekt Knesetu Jonny Daniels. Nowela ustawy o IPN, ostro krytykowana przez stronę izraelską, przewiduje kary dla tych, którzy wbrew faktom przypisują Polsce niemieckie zbrodnie z okresu II wojny światowej. Nowe przepisy mają umożliwić karanie za kłamliwe sformułowanie "polskie obozy". W nocy ze środy na czwartek Senat przyjął ustawę bez poprawek. Za głosowało 57 senatorów, 23 było przeciw, a 2 się wstrzymało. Czytaj także:

