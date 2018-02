Wiceminister kultury: Projekt Knesetu? To będzie skandal

W środę "Jerusalem Post" poinformował, że jeśli polski Senat przyjmie nowelizację ustawy o IPN, to Kneset może przegłosować własny projekt, w którym uzna Polskę za państwo negujące Holokaust. Propozycja ma już poparcie 61 deputowanych w 120-osobowym parlamencie Izraela. Sprawa wywołała w Polsce burzę.

– Nie znam tego projektu, nie wiem, co w nim jest. Jeśli są takie zapowiedzi, że to ma być przypisywanie Polsce współsprawstwa Holokaustu, mam nadzieję, że tak nie jest, to będzie skandal – mówił na antenie RMF FM Jarosław Sellin.

Pomoże specjalny zespół?

W nocy ze środy na czwartek Senat przegłosował nowelizację ustawy o IPN wprowadzającą kary dla tych, którzy wbrew faktom przypisują Polsce niemieckie zbrodnie z okresu II wojny światowej. Nowe przepisy mają umożliwić karanie za kłamliwe sformułowanie "polskie obozy". Nowelę poparło 57 senatorów, 23 było przeciw, a 2 się wstrzymało. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Wiceminister kultury powiedział, że eskalacja konfliktu na linii Polska-Izrael go "smuci". Jak podkreślił, ma nadzieję, że sprawa zakończy się wraz z powstaniem specjalnego zespołu. Powołanie grupy roboczej, która ma powstać jeszcze w tym tygodniu, uzgodnili premierzy Mateusz Morawiecki i Benjamin Netanjahu. – Efektem pracy tej grupy będzie odbudowa zaufania w tej sprawie – ocenił Sellin.