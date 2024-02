Holandia mówi "nie" Izraelowi. "Istnieje wyraźne ryzyko"

Holandia musi zaprzestać dostaw części do myśliwców F-35 używanych przez Izrael w Strefie Gazy po tym, jak w poniedziałek holenderski sąd uwzględnił apelację organizacji praw człowieka. O wyroku sądu drugiej instancji informuje w poniedziałek "The Telegraph".

Holandia musi wstrzymać dostawy do Izraela. Jest wyrok sądu

"Nie można zaprzeczyć, że istnieje wyraźne ryzyko, że eksportowane części F-35 zostaną wykorzystane do poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego" – stwierdził sąd.

O wstrzymanie dostaw do Izraela domagały się takie organizacje, jak Oxfam Novib, PAX i The Rights Forum. Podnosiły one, że myśliwce F-35 mogły uczestniczyć w działaniach noszących znamiona ludobójstwa i naruszeniach praw regulujących sposób prowadzenia wojny w Strefie Gazy.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ocenił, że Izrael "przesadził z kampanią wojskową w Gazie". – Teraz bardzo mocno naciskam, aby doprowadzić do zawieszenia broni i (uwolnienia) zakładników. Niestrudzenie pracuję nad porozumieniem – mówił amerykański przywódca.

Operacja Izraela przeciwko Hamasowi

27 października ubiegłego roku rozpoczęła się inwazja lądowa Izraela w północnej części Strefy Gazy. Podstawowym celem ma być likwidacja Hamasu i trwałe usunięcie zagrożenia z tego kierunku. Operację poprzedziły masowe bombardowania i wezwanie Palestyńczyków do ewakuacji w kierunku południowym. Część Palestyńczyków nie zdołała, a część nie chciała się ewakuować, co spotęgowało liczbę ofiar cywilnych izraelskich ataków.

Napięcia na Bliskim Wschodzie ponownie wzrosły 7 października, kiedy bojownicy radykalnego palestyńskiego ruchu Hamas przeprowadzili niespodziewany atak ze Strefy Gazy na terytorium Izraela. Hamas oświadczył, że to reakcja na agresywne działania władz izraelskich przeciwko meczetowi Al-Aksa na Starym Mieście w Jerozolimie. W odpowiedzi Izrael ogłosił całkowitą blokadę Strefy Gazy i zaczął przeprowadzać ataki rakietowe na Gazę, a także niektóre dzielnice Libanu i Syrii.

Czytaj też:

Zgrzyt na linii USA – Izrael: Tak Biden miał nazwać NetanjahuCzytaj też:

Izrael przygotowuje ostateczne uderzenie w Hamas? Netanjahu ma plan