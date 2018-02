Macierewicz: Musimy się bronić przed falą nienawiści wobec Polski

Były szef MON powiedział, że Polska musi bronić swojego dobre imienia na całym świecie, tłumacząc innym narodom swoją historię. – Ustawodawstwo, które ma wprowadzić tę zasadę i uniemożliwić wylewanie kubłów nienawiści na Polaków, za to, że ratowali m.in. Żydów, (…) to działanie jest godne najwyższej pochwały – stwierdził.

– Myślę, że wszyscy jesteśmy dumni z decyzji parlamentu Rzeczpospolitej, który właśnie powstrzymuje tę falę nienawiści. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości i dalsza dyskusja na ten temat wydaje mi się niepotrzebna i zbędna – oświadczył Macierewicz, nawiązując do uchwalonej już przez Sejm i Senat noweli ustawy o IPN.

"Polacy jako jedyni nie kolaborowali"

Polityk dodał, że inne kraje nie miały tak straszliwych doświadczeń jak Polska. – Naprawdę tak jest, że ludziom w Europie Zachodniej trudno jest po prostu sobie uświadomić, iż w Polsce Niemcy mordowali Polaków wraz z całymi rodzinami dlatego, że pomagali oni Żydom, że ratowali rodziny żydowskie, że ratowali dzieci żydowskie, że ich chronili. Nigdzie na świecie tak nie było – powiedział poseł PiS.

– Większość państw Europy kolaborowała z Niemcami, kolaborowała z hitlerowcami, także duża część kolaborowała w organizowaniu Holokaustu. To Polacy byli jedynymi, którzy nie kolaborowali. Dlatego wyjaśnienie tego jest niezbędne, bo im się to często w głowie nie mieści – stwierdził były minister obrony.

"Świat o tym nie wie"

Zdaniem Macierewicza "medialna fala nienawiści organizowana przeciwko Polsce i Polakom wydaje się wielu przekonywująca". – Dlatego musimy zdecydowanie się bronić, wyjaśniać i opowiadać, jacy naprawdę byliśmy. Wiem, że to nie jest łatwe – ocenił.

– Polacy są wychowani w takim przekonaniu, iż nasze działania, nasze bohaterstwo, nasze zalety są oczywiste i mówienie o nich jest pewnego rodzaju niezręcznością, a nawet czujemy się czasami zażenowani musząc tłumaczyć, jak naprawdę wyglądało bohaterstwo naszych ojców i naszych dziadów. Ale trzeba to robić, bo świat po prostu o tym nie wie – podkreślił Macierewicz.

