Sienkiewicz w ogniu krytyki. "To jest skandal!"

W Chełmie nie powstanie Muzeum Rzezi Wołyńskiej. To efekt decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o rozwiązaniu umowy w tej sprawie zawartej pod koniec ubiegłego roku przez ministra Piotra Glińskiego. Miasto miało otrzymać na ten cel 180 milionów złotych.

Decyzja resortu kierowanego przez Bartłomieja Sienkiewicza była tematem środowej konferencji posłów Prawa i Sprawiedliwości, na której głos zabrał m.in. Przemysław Czarnek.

– 80 lat mija od Rzezi Wołyńskiej, ludobójstwa, którego nacjonaliści ukraińscy dokonali na Polakach tylko dla tego, że byli Polakami. Ponad 100 tysięcy ludzi zostało bestialsko zamordowanych. Większość z nich nie ma pochówku. Spoczywają na polach Ukrainy, po których jeżdżą pługi, traktory i brony. Nie mają godnego upamiętnienia. Byli też sprawiedliwi Ukraińcy, którzy pomagali Polakom, tak samo zamęczeni przez zbrodniarzy z OUN-UPA. Oni też nie mają godnego upamiętnienia – zaczął były szef MEiN.

Czarnek zauważył, że prace przygotowawcze do powstania Muzeum Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania były prowadzone od 2018 roku, kiedy to Jakub Banaszek objął funkcję prezydenta Chełma.

– Pojednanie jest możliwe tylko w prawdzie. Od 2020 roku prace ruszyły pełną parą i zostały zwieńczone umową z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie w kwocie 180 mln zł całości przedsięwzięcia oraz 20 mln zł wkładu miasta Chełm. Niestety jedną z pierwszych decyzji pana ministra Sienkiewicza polegała na tym, że odmówił on finansowania tego przedsięwzięcia w 2024 i 2025 roku. Motywował to słowami "decyzja o powstaniu muzeum jest przedwczesna i nieprzemyślana" – wskazał, pytając jak polski minister kultury po osiemdziesięciu latach od zbrodni ludobójstwa może mówić, że decyzja o upamiętnieniu jej ofiar jest przedwczesna i nieprzemyślana.

– To jest skandal. My to Muzeum i tak będziemy realizować, bo prace nad jego powstaniem są już zaawansowane – zapowiedział.

W ocenie posła Czarnka, decyzja Sienkiewicza wpisuje się "w ten cały przykry widok zwijania Polskiego Państwa, które od 60 dni jest pod rządami Koalicji 13 grudnia". Polityk przypomniał, że to nie jedyna tego rodzaju działanie w ostatnim czasie.

– Eksperci pani Nowackiej proponują wyrzucenie ze szkół wiedzy na temat Rzezi Wołyńskiej i ludobójstwa na Wołyniu próbując to zastąpić to sformułowaniem "konflikt polsko-ukraiński". To jest skandal – podsumował.

