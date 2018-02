Kilku posłów opuści Platformę? "Badają pozycję Gowina"

Gazeta pisze, że chodzi o polityków "nie z pierwszego szeregu PO". – W tej chwili sprawa jest zamrożona, a oni badają pozycję Gowina i chcą się zorientować, czy znowu wróci do łaska Kaczyńskiego – powiedział "Faktowi" niewymieniony z nazwiska polityk Platformy.

Dziennik pisze, że posłowie, którzy zastanawiają się nad przejściem do Porozumienia, czyli partii Jarosława Gowina, chcą wiedzieć, czy wicepremier zagwarantuje im miejsca na listach w przyszłych wyborach do Sejmu. A to wcale nie jest pewne.

Powód? Podczas ostatniej rady politycznej PiS podjęto decyzję zakazującą "odszczepieńcom" startu w najbliższych wyborach. – Renegatom i zdrajcom, którzy chcą pod skrzydłami Gowina pozałatwiać sobie posady, powiedzieliśmy twarde "nie" – cytuje polityka z kierownictwa partii Jarosława Kaczyńskiego "Fakt".

