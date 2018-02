Poseł Nowoczesnej chce trzech lat więzienia dla Żalka. Za słowa o Jedwabnem

– Ja bym złożył doniesienie do prokuratury na posła Żalka, bo to co on powiedział o Jedwabnym, to w myśl ustaw o IPN-ie powinien iść siedzieć na trzy lata – oświadczył Szłapka w programie "Onet Opinie".

W środę na antenie Polsat News Jacek Żalek powiedział, że Żydów w Jedwabnem zamordowali Niemcy, a "jeżeli byli tam Polacy, którzy brali udział w tej zbrodni, to oczywiście ponoszą za to odpowiedzialność".

Szłapka podkreślił, że do czasu, kiedy ustawa o IPN zostanie "odwołana", należy ją wykorzystać do walki z "pisowską propagandą". – Oni chcą zakłamywać historię do własnych celów politycznych – przekonywał sekretarz generalny Nowoczesnej.

