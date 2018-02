Jednodniowy areszt dla syna Wałęsy za kradzież świeczki. "Absurd"

2 stycznia ubiegłego roku syna Lecha Wałęsy przyłapano w jednym z toruńskich sklepów na kradzieży świeczki zapachowej, która kosztowała ok. 10 zł. Sprawa trafiła do sądu, a ten wymierzył Sławomirowi Wałęsie karę grzywny w wysokości 20 zł, której nie zapłacił.

W lipcu sąd zdecydował, że Wałęsa junior musi odbyć 20 godzin prac społecznie użytecznych, ale z tego obowiązku również się nie wywiązał. Kurator w końcu wniósł o wykonanie kary zastępczej.

Sąd Rejonowy w Toruniu przychylił się do wniosku i zarządził wobec Sławomira Wałęsy wykonanie jednego dnia zastępczej kary aresztu w zamian za nieuiszczoną grzywnę. – To jakiś absurd, żeby za świeczkę iść do więzienia – powiedział "Super Expressowi" syn byłego prezydenta.