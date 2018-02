Rzecznik PiS: "Wyborcza" przedrukowała wywiad Morawieckiego z "Die Welt"

"Premier Morawiecki udzielił wywiadu Die Welt, a G. Wyborcza przedrukowuje 'jak własny' z zaznaczeniem jakby to im go udzielił.... Manipulacja 110 procent. Proszę o #RT" – napisała Mazurek na Twitterze.

Na zarzuty Beaty Mazurek odpowiedział Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej". "W każdym miejscu (proszę zajrzeć do skrinów poniżej) zaznaczaliśmy, że to wywiad udostępniony przez Die Welt. W to, że Pani Poseł nie potrafi czytać jakoś nie wierzę" – napisał dziennikarz na Twitterze.

Spotkanie z Merkel

W piątek Morawiecki udaje się z wizytą do Berlina, gdzie spotka się z kanclerz Angelą Merkel. W rozmowie z niemiecką gazetą premier oświadczył m.in., że "Polska musi wyjaśnić swój punkt widzenia w sprawie Unii Europejskiej, Nord Streamu i Holokaustu".

– Uważam, że Polska musi spróbować wyjaśnić swój punkt widzenia. Skoro nie zrobiono tego przez 70 lat, inni przyzwyczaili się, że można o nas opowiadać niestworzone rzeczy i traktować jak chłopca do bicia. Polska – na skutek wojny i komunizmu, który był jej konsekwencją – straciła 50 lat swojej historii – oświadczył Morawiecki.