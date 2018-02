Zofia Romaszewska: Ustawa o IPN jest idiotyczna

– Nie może być tak nieokreślone, że każdy kto wypowiada się nieładnie o Polakach, to natychmiast go do kryminału na trzy lata. No przecież tak też nie może być. Musi to być jasne, o co chodzi dokładnie – powiedziała Romaszewska.

Jej zdaniem relacje polsko-izraelskie będą w przyszłości "normalne". – To wszystko osiądzie. Należy pamiętać o jednej rzeczy, że w tej chwili w Izraelu, ci ludzie, którzy - że się tak wyrażę - pamiętają to, co było w Polsce, są nieco starsi ode mnie. Tak więc to były dzieci. I cóż te dzieci pamiętają? Pamiętają strach, pamiętają, że się musiały wszystkiego bać. (...) Pamiętają strach związany z Polakami – stwierdziła.

Według doradczyni prezydenta "teraz mamy sytuację taką, że oni kochają Niemców i nie lubią Polaków". – Mnie jest strasznie przykro z tego powodu, bo to już jest bardzo przykre, niezależnie od tego, że moi pobratymcy, jak w każdym kraju, zachowywali się różnie – oceniła.

– Nie ma żadnego powodu, żeby Polacy jako naród dosyć łagodny, który pozwolił na swoich ziemiach mieszkać kolosalnej ilości Żydom, tych których gonili po całej Europie, żeby z tego powodu miał głównie kłopoty i przykrości na litość Boga. To jest strasznie nieprzyjemne i strasznie niesprawiedliwe – oświadczyła Romaszewska.

Nowela ustawy o IPN wprowadza kary grzywny lub 3 lat więzienia dla tych, którzy wbrew faktom przypisują Polsce odpowiedzialność bądź współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez hitlerowskie Niemcy. Nowe przepisy mają też umożliwić karanie za użycie sformułowania "polskie obozy". Prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.

