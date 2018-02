Syn Wałęsy: Boję się, że rządy PiS wykończą mojego ojca

Syn byłego prezydenta ocenił aktywność swojego ojca na Twitterze jako "niezdrową". – Jest hiperaktywny. Ale on nie odpuści, mimo słabego zdrowia. Lech Wałęsa jest wojownikiem, który nie odpuszcza. Za to go kochamy. On się nigdy nie zmieni – stwierdził.

Dodał, że głos Lecha Wałęsy wciąż jest bardzo ważny na świecie, a międzynarodowa opinia publiczna liczy się z jego zdaniem. – Szkoda, że obecna władza tego nie rozumie i niszczy symbol "Solidarności". Niszczenie Lecha Wałęsy to szkodzenie Polsce – ocenił Jarosław Wałęsa w rozmowie z "Rz".

Przekonywał, że jego ojciec już rozliczył się ze swoją przeszłością. – W grudniu 1970 roku jako młody robotnik został aresztowany (…). Podpisał jakieś kwitki, żeby wyjść. Mój ojciec nie jest doskonały, ale zapisał piękną kartę historii, której wielu mu do dziś zazdrości – powiedział syn Wałęsy.