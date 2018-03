Europarlament zagłosuje ws. Krasnodębskiego. Schetyna: Nie poprzemy go

Grzegorz Schetyna pytany w TVN24, dlaczego PO nie zagłosuje za Krasnodębskim wyjaśnił, że chodzi o jego "antypolskie i antyeuropejskie wypowiedzi".

– On uważa, że powinniśmy przeprowadzić referendum w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej, proponuje przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi przyjęcie niemieckiego obywatelstwa, żeby mu się lepiej z tym żyło. Takie wypowiedzi po prostu nas kompromitują – przekonywał Schetyna.

– Jeżeli on ma reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim i to jeszcze we władza PE, to my mówimy nie – dodał lider Platformy.

Na początku lutego posadę wiceszefa PE stracił europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Sprawa miała związek z jego wypowiedzią dla portalu Niezależna. W wywiadzie udzielonym serwisowi polityk porównał Różę Thun do szmalcownika. Była to reakcja Czarneckiego na słowa europosłanki PO, która w niemieckiej telewizji mówiła o dyktaturze w Polsce.

Odwołania Czarneckiego domagali się przedstawiciele największych frakcji w europarlamencie, którzy napisali w tej sprawie list do szefa PE Antonio Tajaniego. Po głosowaniu poinformowano, że kandydatem na miejsce Czarneckiego będzie inny europoseł PiS, Zdzisław Krasnodębski.