"Krytyka Polityczna" rośnie na grantach. Charakterystyczne źródła finansowania

Sprawę opisuje portal "Wirtualne Media". Otóż Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, które wydaje m.in. "Krytykę Polityczną", w ub.r. wypracowało znaczący wzrost przychodów o 54,8 proc. do 13,01 mln zł i 163,5 tys. zł zysku netto.

Granty od KE, Sorosa czy Fundacji Batorego

"Przychody Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego z działalności statutowej poszły w górę z 5,22 do 9,23 mln zł, z czego te z grantów – z 4,75 do 8,65 mln zł. W ub.r. organizacja pozyskała przede wszystkim 2,79 mln zł od Komisji Europejskiej (2,68 mln zł w ramach projektu «Come together»), 1,04 mln zł od Open Society Foundations (dwa granty instytucjonalne), 1,24 mln zł od warszawskiego ratusza (1,1 mln zł na projekt «Jasna 10 SIK»), 613,5 tys. zł od Fundacji Stocznia, 438 tys. zł od Fundacji im. Stefana Batorego, a 417,8 tys. zł od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej" – czytamy na stronie wirtualmedia.pl.

Zysk z działalności gospodarczej

Ponadto udało się zredukować część kosztów. "Koszty świetlicy «Krytyki Politycznej» w Cieszynie zmalały z 58,7 do 10,6 tys. zł, w Warszawie – z 207,6 do 92,2 tys. zł, a na witrynę KP i FRIKOM – z 562,6 do 519,6 tys. zł" – czytamy.

Jeśli chodzi zaś o działalność gospodarczą, to w 2023 r. dała ona Stowarzyszeniu 3,66 mln zł, wobec 3,18 mln zł w roku 2022. Przychody ze sprzedaży książek i czasopism podskoczyły z 2,59 do 3,32 mln zł, a te z projektów wydawniczych, umów marketingowych i wynajmu sali zmalały z 440,4 do 162,3 tys. zł. Oprócz tego doszło 128,4 tys. zł grantu od European Climate Fundation.

Koszty działalności gospodarczej zwiększyły się z 2,84 do 3,36 mln zł, do czego przyczynił się głównie wzrost wydatków na wynagrodzenia z 1,39 do 1,52 mln zł, na usługi obce z 722 do 829,2 tys. zł oraz kosztu własnego sprzedanych wydawnictw 631 do 793,7 tys. zł.

