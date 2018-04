Alimenty na dziecko mają być natychmiast. Nowy pomysł Ziobry

Gazeta pisze, że w resorcie sprawiedliwości kończą się prace nad projektem ustawy, który zakłada wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych. Będą one takie same dla wszystkich i wyniosą: 460 zł na jedno dziecko, 840 na dwoje i 1140 zł – na troje. Co roku mają być waloryzowane – czytamy w dzienniku.

Decyzja o ich przyznaniu ma zapadać w kilka dni. Wystarczy, że rodzic złoży w sądzie na specjalnym formularzu wniosek o przyznanie alimentów natychmiastowych. Dokument będzie można pobrać np. przez internet.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział w rozmowie z "Faktem", że wprowadzając nowe przepisy, chce zapobiec sytuacjom, w których dzieci padają ofiarą wojny o pieniądze między rodzicami.

– Chcę też skończyć z sytuacjami, gdy samotni rodzice są zmuszeni oszczędzać na dzieciach, ponieważ nie dostają od ich ojców, a czasem też matek, należnego wsparcia, a postępowania sądowe się przeciągają – dodał Ziobro.

Zdaniem ministra nowe prawo "pozwoli im uzyskać pieniądze w ekspresowym tempie, w ciągu zaledwie paru dni i bez konieczności ponoszenia wydatków na drogich adwokatów".