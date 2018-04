Co dalej z ustawą reprywatyzacyjną? Jaki: Projekt wrócił do ministerstwa

Pytany w Polsat News, "kiedy będzie gotowa ustawa reprywatyzacyjna", której założenia przedstawiono w październiku 2017 roku, Jaki stwierdził, że "jest gotowy projekt ustawy, a nie założenia".

Dopytywany, "dlaczego projekt nie wchodzi pod obrady", minister tłumaczył, że "taka jest decyzja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która zwróciła go do Ministerstwa Sprawiedliwości do dodatkowych analiz". – Ja szanuję tę decyzję, szanuję hierarchię w państwie – podkreślił.

Na pytanie, czy ustawę reprywatyzacyjną trzeba poprawić, Jaki odpowiedział, że jest "otwarty na kierunki, które wyznaczy Kancelaria Premiera". – Jak pan premier wyznaczy jakieś kierunki, albo dynamikę prac nad tym projektem, ja się do tego dostosuję. Jestem gotowy tylko do tego, żeby przedstawiać nasze argumenty w tej sprawie – zaznaczył.

Szef komisji weryfikacyjnej skomentował również list 59 amerykańskich senatorów, którzy napisali list do premiera Mateusza Morawieckiego, apelując o przyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej, sprawiedliwej wobec Żydów ocalałych z Holokaustu.

– Mogę tylko powtórzyć za panem ministrem Brudzińskim, że jesteśmy suwerennym państwem i będziemy podejmowali takie decyzje, które są dobre dla Polski. Szanujemy głos wszystkich, ale Polska jest najważniejsza – oświadczył Patryk Jaki.

