Tusk i Rostowski staną przed komisją śledczą Amber Gold?

– Czekamy z niecierpliwością na powrót Donalda Tuska, nie ukrywam tego. Co najmniej raz będzie przesłuchany z pewnością. Mówię co najmniej, bo w mojej opinii można by było go skonfrontować chociażby ze słowami syna, ale poczekamy jeszcze na jego pierwszy występ przed komisją – mówił Rzymowski na antenie radiowej Jedynki.

Dodał, że przesłuchanie byłego premiera jest planowane na sam koniec prac komisji. Poseł wyraził nadzieję, że Tusk przyleci na przesłuchanie do Warszawy, tak jak stawiał się na wezwania prokuratury.

– Mamy pytania do funkcjonariuszy tych na dole, ale też i tych na górze, łącznie z Janem Vincentem Rostowskim – oświadczył Rzymowski. Jak mówił, "Amber Gold to była taka wesoła firma, która przez trzy lata nie tyle, że nie płaciła podatków, co nawet nie składała deklaracji podatkowych".

Polityk zaznaczył, że "nas (komisję śledczą Amber Gold – red.) interesuje kwestia, jak zachowywało się państwo polskie, to znaczy jak to się stało, że funkcjonariusze skarbowi przychodzili na kawę i ciasteczka do siedziby Amber Gold, co zeznał expressiv verbis pan Marcin P.".

