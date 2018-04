Szef PSL poprze komisję śledczą ds. VAT. Ale stawia warunek

Szef ludowców tłumaczył w Polsat News, że są "różne komisje". Podkreślił, że widzi efekty działania komisji reprywatyzacyjnej, "do której można mieć wątpliwości o charakterze prawnym". – Jest trochę teatru, ale jest wsparcie dla lokatorów – ocenił. Zapowiedział, że poprze wniosek PiS o powołanie komisji śledczej ds. VAT, "jeśli to nie będzie teatr".

Kosiniak Kamysz oświadczył, że według Polskiego Stronnictwa Ludowego uprawnienia śledcze powinna posiadać sejmowa komisja ds. służb specjalnych. – Ona by mogła funkcjonować przez całą kadencję, niezależnie, jaki jest Sejm, i mieć uprawnienia śledcze – przekonywał.

Polityk zaznaczył jednocześnie, że "problem z VAT-em jest teraz". – Samorządowcy dostają wezwania do zapłaty VAT-u za inwestycje sprzed pięciu lat. Wtedy była interpretacja, że VAT od inwestycji nie musi być płacony przez jednostki samorządu terytorialnego. To co, chcemy samorządy, wspólnoty samorządowe obciążać VAT-em? To chyba nie jest najlepsza droga – ocenił Kosiniak-Kamysz.