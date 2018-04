Gliński w "Rz": Putin zemścił się na Kaczyńskim

Pytany o przyczyny katastrofy smoleńskiej polityk stwierdził, że jej wyjaśnienie jest "szalenie trudne". Zdaniem Glińskiego bez kluczowych dowodów być może nie uda się w pełni wyjaśnić wydarzeń z 10 kwietnia 2010 r. – Wynika to niestety przede wszystkim z zaniedbań poprzedniego rządu – przekonywał.

Gliński powiedział, że nie można wykluczyć żadnej opcji, także zamachu. Jak dodał, raporty komisji Tatiany Anodiny i Jerzego Millera są niewiarygodne. – Nawet jeśli nie mamy wiedzy co do faktów, to mamy wiedzę co do charteru sytemu postsowieckiego. Istnieje taka, hłaskowska, kategoria "prawdziwych zmyśleń": na Wschodzie wszyscy wiedzą, że Putin zemścił się na Kaczyńskim – powiedział wicepremier w wywiadzie dla "Rz".

Podkreślił też, że "udało się zbudować pomnik, po latach walki z PO, która tego pomnika nie chciała". Na uwagę, że opozycja zapowiada jego zburzenie, kiedy wróci do władzy, Gliński stwierdził, iż "ta opozycja do władzy już nie wróci". – Polacy ich nie wybiorą, między innymi dlatego, że tak mówią – oświadczył minister.