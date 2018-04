Kornel Morawiecki: Cieszę się, że Tusk wraca do Polski

Kornel Morawiecki komentował wyniki ostatniego rankingu zaufania do polityków, w którym szef Rady Europejskiej Donald Tusk wyprzedza prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego. Sondaż przeprowadzony przez IBRiS opublikował Onet.

– Cieszę się, że Donald Tusk wraca do Polski. Jak każdy Polak wraca do Polski to dobrze. Martwię się tylko, że Donald Tusk, który był i jest wysokim urzędnikiem europejskim, nie spełnia kryteriów europejskich – ocenił marszałek senior.

Zdaniem Morawieckiego szef Rady Europejskiej, mieszając się w polskie sprawy, "zaprzeczył swojej funkcji" w Brukseli. Pytany, czy po powrocie do kraju Tusk ma szansę na polityczny sukces, Morawiecki odpowiedział: – Nie ma i moim zdaniem Polacy to zauważą.