Trzaskowski: Reprywatyzacja? Ja nie jestem Gronkiewicz-Waltz

– Moim zdaniem warszawiacy zdają sobie sprawę, że reprywatyzacja była skandalem, że na pewno w pewnym sensie pośrednio obciąża Platformę Obywatelską, ale na końcu dobrze oceniają rządy Gronkiewicz-Waltz – przekonywał Trzaskowski.

Pytany, kto będzie dla niego atrakcyjniejszym rywalem w walce o prezydenturę stolicy – Patryk Jaki czy Michał Dworczyk – Trzaskowski stwierdził, że uszanuje ich obu. – To jest problem Prawa i Sprawiedliwości. To oni muszą rozstrzygnąć, czy chcą mieć kogoś, kto będzie tylko i wyłącznie utwardzał ten najbardziej prawicowy elektorat, czy będą próbowali uśmiechnąć się do centrum – dodał.

Polityk Platformy podkreślił, że zarówno Jakiego, jak i Dworczyka należy tratować poważnie, "bo wbrew temu, co się mówi, PiS ma szansę wygrywać w dużych miastach". – To będzie trudny pojedynek – zaznaczył.

– Nie jestem Hanną Gronkiewicz-Waltz, nie miałem nic wspólnego z reprywatyzacją i warszawiacy świetnie o tym wiedzą – przekonywał Trzaskowski.

Pytany o pracę w sztabie Gronkiewicz-Waltz, polityk PO oświadczył, że było to w 2010 roku. – Natomiast wszyscy wiedzą, że nie uczestniczyłem w samym procesie reprywatyzacji, a to jest na końcu istotne – stwierdził Trzaskowski.