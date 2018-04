Poseł Platformy atakuje Macierewicza. "Patologiczny kłamca"

– Antoni Macierewicz to patologiczny kłamca. On kłamał, będąc ministrem obrony, na tematy obronności. Nie chcę już mówić o tych mistralach za dolara. Kłamał także wielokrotnie przy okazji teorii smoleńskich, które budował – przekonywał Neumann na antenie Polsat News.

Jego zdaniem teorie Macierewicza dotyczące przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku "nie miały żadnego ugruntowania w prawdzie, w tym, co było w dokumentach, w wiedzy eksperckiej, w niczym". – To były teorie, które były w jego głowie. On dużą lekkością te teorie potrafi opowiadać, natomiast tak naprawdę nijak się to ma do rzeczywistości – przekonywał poseł PO.

Dalej mówił, że podkomisja smoleńska "przez dwa lata, biorąc miliony złotych na swoją działalność, nie miała ochoty ani chęci pojechać do Smoleńska zobaczyć wraku". – To pokazuje ich podejście – stwierdził Neumann.

Polityk przekonywał, że podkomisja działa tylko po to, żeby "smoleńska religia, którą rozpoczął i rozpętał Antoni Macierewicz, który stał się jej głównym kapłanem, trwała i paliła się, bo to wzmacnia jego pozycję polityczną".

W środę podkomisja badająca katastrofę smoleńską przedstawi raport techniczny.

