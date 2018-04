"Jestem wściekły". Cymański o pomyśle Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński ogłosił w zeszłym tygodniu, że ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu, którzy nie są politykami, przekażą swoje nagrody na cele społeczne do Caritasu. Termin, jaki ustalono, to połowa maja. Prezes PiS zapowiedział również projekt ustawy obniżający o 20 proc. pensje posłów i senatorów.

– Ta decyzja nie budzi entuzjazmu. Nawet panowie tutaj, pan i pańscy koledzy, dziennikarze, mówią, że to jest bardzo kontrowersyjna decyzja – powiedział o obcięciu wynagrodzeń politykom Cymański.

Jego zdaniem Kaczyński zdecydował się na "radykalne" rozwiązanie. – Jeszcze samorządowców w to wciągamy. Nie wiem, czy to jest też najlepsze – dodał. Pytany, czy zagłosuje za ustawą obniżającą pensje posłów i senatorów "bez przekonania", Cymański odpowiedział: – Myślę, że tak. Uważam, że program dla milionów wart jest poświęcenia interesu setek czy tysięcy.

"Szydło popełniła błąd"

Polityk PiS komentował również nagrody dla ministrów. Pytany o premię, którą Beata Szydło sama sobie przyznała, Cymański powiedział, że "brzmi to fatalnie", zaznaczając jednocześnie, iż "wszyscy dostali te premie, to premier miał dostać premię czy nie?".

Na uwagę dziennikarza Konrada Piaseckiego, że Beata Szydło powinna wnieść projekt ustawy podwyższający wynagrodzenia ministrom, a nie przyznawać im premie "po cichu", Cymański ocenił, że była premier popełniła błąd.

– To, że sama sobie (przyznała nagrodę – red.), to było podszyte złą nicią, dlatego że przepisy obecnie nie pozwalają. Jak ja byłem burmistrzem, to mnie dawał przewodniczący rady, a dzisiaj w Polsce, jeżeliby nawet chciano, to nie ma kto... Zrobiła (Szydło – red.) błąd, okej – przyznał polityk PiS.

