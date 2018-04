Neumann: Nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia

Nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia – oświadczył dziennikarzom przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann. Prokuratura wystąpiła dziś z wnioskiem do Marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w związku z jego działaniami w okresie sprawowania przez niego funkcji wiceministra zdrowia.