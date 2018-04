Ustawa dezubekizacyjna. Rozenek: Powiesiło się dwóch żołnierzy

Zgodnie z ustawą dezubekizacyjną, którą Sejm przyjął w grudniu 2016 roku, emerytury i renty byłych esbeków i funkcjonariuszy tajnych służb PRL zostały obniżone do wysokości średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS, czyli ok. 2 tys. zł (emerytura) i ok. 1,5 tys. zł (renta). Nowe przepisy weszły w życie w listopadzie 2017 roku.

Andrzej Rozenek przekonywał w Polsat News, że w wyniku wprowadzenia ustawy dezubekizacyjnej nie żyje w sumie 38 osób, a w czwartek dowiedział się o śmierci kolejnych. – Dwóch żołnierzy Straży Granicznej powiesiło się, obydwaj z 1954 rocznika – powiedział.

Zapewnił, iż jest w stu procentach pewien, że śmierć tych osób ma związek właśnie z ustawą dezubekizacyjną. – To są samobójstwa, ci ludzie się powiesili w związku z ustawą z 16 grudnia 2016 roku. Zostawili listy, rodziny potwierdzają. Czego więcej potrzeba? – pytał polityk.

Rozenek stwierdził, że "władza, która ustawami zabija ludzi, po prostu nadaje się natychmiast do wywalenia do kosza". – To nie krasnoludki ani smerfy wprowadziły tę ustawę. To konkretni politycy – argumentował. Polityk SLD dodał, że nie rozumie, "jak można popierać tę władzę w takim momencie".