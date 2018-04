"Zbiorowe orgie". Poseł Platformy zszokował dziennikarkę Polsatu

Agnieszka Gozdyra pytała polityków, czy sympatycy ONR powinni świętować w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie w 1980 roku podpisano tzw. porozumienia sierpniowe.

– Ktoś ich wpuścił, ja nie widzę powodu, żeby nie. Jeżeli tam się prowadzi usługi w postaci wynajęcia tej hali, a oni ją wynajęli, zapłacili no to przepraszam? Nie widzę wielkiej różnicy w młodzieży, która idzie i skanduje "precz z faszyzmem", a druga młodzież "precz z liberalizmem". Demokracja ma swoje prawa – ocenił Marek Jakubiak z Kukiz'15.

Obecność narodowców w Sali BHP Michał Szczerba uznał za "coś całkowicie haniebnego". – Piotr Duda (szef NSZZ "Solidarność" – red.) powinien przeprosić wszystkich Polaków, że to wielkie dziedzictwo "Solidarność", które zostało mu powierzone, w ten sposób bezcześci i udostępnia święte dla polskiej wolności miejsce osobom, które mają nacjonalizm, rasizm na ustach – powiedział poseł PO.

– Nie mówmy, że to jest sala na wynajem, bo w taki sposób Piotr Duda będzie wynajmował Salę BHP na zbiorowe orgie – stwierdził Szczerba. – Co pan mówi, panie pośle!? – zareagowała dziennikarka. – No tak, jeżeli to jest sala na wynajem i to jest argument kierownictwa "Solidarności", no to wie pani. Można sobie wszystko wyobrazić – przekonywał polityk Platformy.

– Głodnemu chleb na myśli – odpowiedział Szczerbie Jakubiak.

