Wpadka Żukowskiej. Pomyliła konta w mediach społecznościowych

Na platformie X Paulina Matysiak zachęcała do obejrzenia programu TV Republika "W ruchu" z jej udziałem. Na wpis zareagowała przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy.

"Zawieszenie w prawach członkini klubu Lewicy trwa do 27 września. Partia Razem już od ponad miesiąca nie podjęła decyzji w sprawie Pauliny Matysiak. Jako klub czekamy cierpliwie na tę decyzję" – przypomniała Anna Maria Żukowska.

twitter

Żukowska pomyliła konta. Matysiak wbija szpilę

Jeden z internautów zasugerował Żukowskiej, by sprawę Matysiak "zostawić w spokoju", a zamiast tego rozliczyć "szefów", czyli liderów Lewicy, "z przegranych wyborów". "Ludzie oczekują od was pracy" – zaapelował. Pod wpisem pojawił się komentarz z konta Włodzimierza Czarzastego. "W klubie to ja jestem jej szefową" – mogliśmy przeczytać. Po chwili wpis usunięto. Nie umknął on jednak uwadze Pauliny Matysiak. "Trzeba jednak sprawdzać z jakiego konta się pisze" – stwierdziła polityk i oznaczyła Żukowską.

"Owszem, trzeba. Dlatego po pomyłce w zaznaczeniu konta to skasowałam. Dostęp mam od czasów rzecznikowania jeszcze na Mazowszu. Co niczego nie zmienia w Twojej sytuacji" – odparła przewodnicząca klubu Lewicy.

twitter

Matysiak naraziła się Lewicy

W połowie lipca partyjny sąd koleżeński Razem podtrzymał decyzję o zwieszeniu Pauliny Matysiak w prawach członka partii. Przypomnijmy, że poseł została ukarana przez partię Razem za współpracę z Marcinem Horałą z Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec czerwca politycy ogłosili, że wspólnie tworzą nowy ruch społeczny "Tak dla Rozwoju". Decyzja ta sprowadziła na Matysiak falę krytyki i hejtu ze strony środowisk lewicowych.

Najpierw partia Razem wydała komunikat, w którym poinformowała, że "założenie stowarzyszenia z panem Horałą to prywatna inicjatywa Pauliny Matysiak, podjęta wbrew woli władz Razem". Następnie przekazano, że poseł została zawieszona w prawach członka klubu parlamentarnego Lewicy.

Czytaj też:

Żądają od niej zerwania współpracy z posłem PiS. Stanowcza odpowiedź MatysiakCzytaj też:

Żukowska nie kryje emocji: To takie zwyczajnie przykre po koleżeńsku