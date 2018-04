Petru: Państwo nie powinno pomagać bogatym

– Dzisiaj mamy w Sejmie protest osób, które wychowują czy utrzymują dorosłe osoby niepełnosprawne. Zasiłek od osoby niepełnosprawnej jest bardzo niski, to 153 zł. Osoby, które się nimi opiekują, dostają niecałe 750 zł – mówił Petru w Polsat News.

Polityk zwrócił uwagę, że w tym momencie proponowana jest "wyprawka szkolna, która kosztuje 1,5 mld zł, dla wszystkich równo". – Jak dobrze wiemy, w przypadku osób bogatych wyprawka szkolna nie pójdzie na podręczniki tylko raczej na przyjemności – przekonywał.

– Jeżeli ktoś zarabia 20 albo 30 tys. zł miesięcznie, to te 300 zł wpływające na konto nie będzie przeznaczone (…). Mówię, że co do zasady państwo nie powinno nigdy pomagać bogatym – oświadczył były lider Nowoczesnej.