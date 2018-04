PiS uszczelnił VAT. Rostowski przekonuje, że to m.in. dzięki niemu

– Byłem ministrem sześć lat. Nie wszystko było idealne, ale jednak mieliśmy najszybszy wzrost gospodarczy w Europie i czwarty najniższy wzrost zadłużenia. Per saldo myślę, że mam z czego być dumny – mówił Rostowski na antenie Radia Zet.

Na pytanie, czy ma sobie coś do zarzucenia w sprawie opodatkowania, ścigania hazardu i w ściągalności VAT-u, były minister stwierdził, że "wprost przeciwnie". – To myśmy uruchomili to zacieśnienie prawa dotyczącego hazardu w Ministerstwie Finansów i przeprowadziliśmy to niezmiernie skutecznie do końca – przekonywał.

"Śmieszny zarzut dla Kapicy"

Dalej mówił, że "ukrócenie karuzel VAT-owskich i przekrętów zaczęło się tak naprawdę na dobrą sprawę bardzo energicznie od 2012 roku". Pytany o zarzuty dla Jacka Kapicy, byłego wiceministra finansów, który zdaniem śledczych naraził państwo na stratę 21 mld zł, Rostowski oświadczył, że ten zarzut jest "śmieszny". – Niech postawi 200 mld, 800 mld zł – dodał.

Pytany, czy sukces rządu Mateusza Morawieckiego w walce z hazardem i ściągalnością VAT, to sukces Rostowskiego, były minister odpowiedział: – Nie, Szczurka (minister finansów rządzie PO-PSL – red.) jeszcze dużo bardziej niż mój, ale w pewnej mierze mój. Sukces PiS-u w uszczelnieniu to maksymalnie 2 mld zł. Cztery razy tyle, co dali lekką ręką rodzinie Czartoryskich na program 500 mln plus – oświadczył Rostowski.