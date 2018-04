Komisja Europejska ma trzy warunki ws. reformy sądów. Czy PiS ustąpi?

Po pierwsze, Komisja Europejska chce, aby Polska zrezygnowała ze skargi nadzwyczajnej, którą forsował prezydent Andrzej Duda. RMF FM zwraca uwagę, że oznaczałoby to również likwidację lub ograniczenie dopiero co utworzonej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To właśnie ta Izba ma się zajmować głównie rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych.

Po drugie, Bruksela żąda pozostawienia na stanowisku pierwszej prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf, która od początku krytykuje reformę wymiaru sprawiedliwości autorstwa PiS. Rozgłośnia podkreśla jednak, że ewentualne ustępstwo w sprawie pierwszej prezes SN odebrałoby przeciwnikom zmian argument o łamaniu konstytucji przez przerwanie kadencji Gersdorf.

Trzeci warunek Komisji Europejskiej to rezygnacja z przepisu, który przenosi w stan spoczynku sędziów kończących 65 lat, i którzy nie uzyskali od prezydenta zgody na dalsze orzekanie. Według ustaleń RMF FM Bruksela chce, aby przynajmniej 27 takich sędziów orzekających obecnie w Sądzie Najwyższym, mogło pracować dalej bez zwracania się z wnioskiem do głowy państwa.