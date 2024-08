Reporter "Panoramy" TVP krytykował rządzących. Został zawieszony

W mediach społecznościowych Bartłomiej Bublewicz skrytykował m.in. głosowanie posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie dekryminalizacji aborcji. "Nie ma miejsca na PSL w koalicji rządzącej. Na miejscu premiera zaryzykowałbym nawet wcześniejsze wybory" – napisał na platformie X.

Innym razem dziennikarz odniósł się do sprawy byłego wiceministra sprawiedliwości, posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. Uderzył wówczas w prokuraturę, kierowaną przez Adama Bodnara. "Kompromitacja to mało powiedziane. Nieprzygotowana prokuratura, wiarygodność działań na zerowym poziomie. Decyzja sądu pokazuje jak ważny jest i powinien być trójpodział władzy dla całej klasy politycznej" – stwierdził.

Reporter zawieszony za wpisy o rządzących

Serwis Press.pl poinformował, że kierownictwo TVP zdecydowało o zawieszeniu Bartłomieja Bublewicza. Według Komisji Etyki Telewizji Polskiej, reporter "Panoramy" naruszył "zasady etyki obowiązujące w spółce". Chodzi o zapisy, że "dziennikarz nie może czynić niczego, co mogłoby zagrażać interesom, dobremu imieniu, wiarygodności, niezależności i bezstronności telewizji publicznej oraz jego misji zawodowej". Bublewicz usunął już wpisy z sieci. W rozmowie z członkami Komisji Etyki TVP miał przyznać, że "takie wpisy nie powinny pojawiać się na profilu dziennikarza newsowego" i przeprosił za swój "błąd".

TVP nie chce komentować sprawy. Z kolei Bartłomiej Bublewicz w czwartek napisał w odpowiedzi na wiadomość serwisu Press.pl SMS: "Co do zasady nie komentuję wewnętrznych spraw. Poza tym jestem na urlopie do końca tygodnia, więc proszę wybaczyć". Dziennikarz dołączył do zespołu "Panoramy" na początku 2024 r., wcześniej pracował w Onecie.

"Panorama" znika z TVP2

Do 19 grudnia ubiegłego roku "Panorama" była nadawana codziennie o godz. 18:00 w TVP2. Po siłowym przejęciu mediów publicznych, przez kilka dni nie emitowano najważniejszych serwisów informacyjnych Telewizji Polskiej. "Panorama" wróciła na antenę 10 stycznia. Nowym szefem i jednym z prowadzących programu został Jarosław Kulczycki, który wrócił do telewizji publicznej po ośmiu latach. Serwis informacyjny jest nadawany o ruchomych porach po godz. 22:00, trwa 25 minut i jest pokazywany równolegle w TVP2 i TVP Info.

Według najnowszych doniesień, Telewizja Polska zrezygnuje z emisji "Panoramy" w TVP2. Od początku września program będzie nadawany tylko w TVP Info i zyska stałe pasmo – o 22:00. Serwis będzie o 15 minut dłuższy i zostanie wzbogacony o informacje gospodarcze.

