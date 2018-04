"22 miliony złotych wyrzucone w błoto". Magazyn śledczy Anity Gargas o aferze podkarpackiej i polskim wątku Panama Papers

Nowy wątek „afery podkarpackiej”, czyli nieprawidłowości przy zakupie przez PGE Energia Odnawialna elektrociepłowni w Przeworsku. W tle pranie brudnych pieniędzy i polski wątek międzynarodowej afery "Panama Papers". Dlaczego spółka Skarbu Państwa zakupiła praktycznie bezwartościowy zakład za 22 mln złotych? Czy elektrociepłownia, która miała działać w sposób przyjazny dla środowiska była przestarzała i nie była w stanie wytwarzać energii? I dlaczego nie byłoby odbiorców pozyskanego w niej ciepła? Czy rzeczoznawcy zawyżyli wartość przedsiębiorstwa zwiększając szkodę Skarbu Państwa? Jak doszło do transakcji, która nie miała dla PGE żadnych podstaw ekonomicznych, a co za tym idzie do defraudacji dużej sumy pieniędzy z kieszeni podatników? – o tym wszystkim w dzisiejszym programie Anty Gargas.

W drugiej części programu dalszy ciąg historii dziwnych prezentów, jakie włodarze Niepołomic robią lokalnym fundacjom. To właśnie tam, jak informowali wcześniej dziennikarze programu, kierowana przez żonę burmistrza fundacja zarządza należącym do gminy zamkiem. Dziennikarze spróbują się dowiedzie, dlaczego inna fundacja otrzymała wybudowaną z gminnych pieniędzy nowoczesną szkołę.

„Magazyn śledczy Anity Gargas” w czwartek o 22:20 w TVP1.