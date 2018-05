Komorowski przygotowuje białą księgę poświęconą łamaniu konstytucji

Bronisław Komorowski powiedział w czwartek wieczorem w TVN24, że publikując białą księgę, chce "przypomnieć nie tylko to, co się stało, ale również zachęcić do tego, żeby to w przyszłości próbować naprawić".

Jak tłumaczył, dokument będzie dotyczył "czasu, w którym konstytucja jest łamana". – To jest od dwóch i pół roku, od rządów obecnej ekipy, która robiła to w moim przekonaniu bezwstydnie – stwierdził były prezydent.

Pytany o referendum konsultacyjne proponowane przez Andrzeja Dudę, Komorowski zapowiedział, że nie weźmie w nim udziału. – Trudno uwierzyć, że ktoś ma dobre intencje w kwestii konstytucji, jeśli sam tę konstytucję łamał – oświadczył.