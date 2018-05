"Nie dałem się zmanipulować". Ugonoh opowiada o wizycie w TVN24

W połowie kwietnia czarnoskóry polski pięściarz był gościem programu "Fakty po faktach", gdzie bronił idei Marszu Niepodległości i mówił, że w Polsce czuje się bezpiecznie. W rozmowie z portalem RingPolska.pl Ugonoh powiedział, że po wizycie w TVN24 otrzymał wiele miłych wiadomości.

– Pozostaję apolityczny i dalej zamierzam być sobą. (…) Przyznam się bez bicia, że ja dopiero w ostatnich tygodniach, kiedy był wywiad z panią Anitą Werner i przy okazji kilka innych rzeczy, które robiłem bardzo naturalnie, utożsamiając się np. z flagą Polski, zagłębiłem się w to, co to jest lewa bądź prawa strona – przyznał sportowiec.

Izu tłumaczył, że nie wiedział, po co zaproszono go do TVN24. – Powiedziałem to, co uważam, więc myślę, że wyszło najlepiej jak mogło. Nie dałem się też zmanipulować, bo ta sytuacja była dla mnie dziwna; zapraszacie mnie do telewizji i oczekujecie tego, że ja teraz będę psioczył na to, jak w Polsce jest okropnie i jak strasznie się żyje? Dajmy spokój, bądźmy dorośli – podkreślił bokser.