Śmierć milionera w katastrofie lotniczej. Nowe fakty

Dziennik pisze, że przyczyny tragedii, w której zginął były szef firmy teleinformatycznej ATM, współtwórca polskiej czarnej skrzynki, wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Otwocku i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

We wtorek, 1 maja, w pobliżu lądowiska Kołbiel-Skorupy koło Celestynowa, rozbił się ultralekki samolot VL3. Pilotował nim właśnie Tadeusz Czichon, który zginął na miejscu. Innych pasażerów nie było na pokładzie.

Marcin Saduś z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga powiedział w rozmowie z "GPC", że obecnie główna teza co do przyczyn katastrofy to awaria silnika. – Na wysokości 100–150 m silnik przestał działać, samolot wpadł w korkociąg i uderzył w ziemię – oświadczył prokurator.