"GPC": Unijny trybunał zajmie się sprawą odwołania Czarneckiego

Trybunał Sprawiedliwości UE rozpatrzy sprawę Ryszarda Czarneckiego, który zaskarżył decyzję Parlamentu Europejskiego co do odwołania go ze stanowiska wiceprzewodniczącego – informuje "Gazeta Polska Codziennie".

Dziennik przypomina, że kłopoty europosła PiS zaczęły się od wypowiedzi dla portalu Niezależna.pl. W wywiadzie udzielonym serwisowi polityk porównał Różę Thun do szmalcownika. Była to reakcja Czarneckiego na słowa europosłanki PO, która w niemieckiej telewizji mówiła o dyktaturze w Polsce. "Uruchomiono międzynarodową akcję, aby pozbawić Czarneckiego stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego" – czytamy na łamach "GPC". Decyzja w sprawie jego odwołania zapadła większością 447 głosów za, przy 196 przeciw i 30 wstrzymujących się. Na stanowisku wiceszefa PE zastąpił go inny europoseł PiS, Zdzisław Krasnodębski. Czarnecki zaskarżył decyzję europarlamentu. Sprawę rozpatrzy teraz Trybunał Sprawiedliwości UE. Zdaniem polityka przez odebranie mu prawa do obrony i nagłą zmianę regulaminu głosowania doszło do naruszenia przepisów. – Bardzo się cieszę, że sprawa nie została odrzucona i jest procedowana – oświadczył europoseł PiS.