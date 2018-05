"Rz": Biedronka uruchomi własne punkty obioru paczek

Gazeta pisze, że portugalska sieć dyskontów podpisała umowę z firmą SwipBox, duńskim operatorem maszyn do obsługi przesyłek. Do końca roku w placówkach Biedronki ma stanąć 300 urządzeń do odbioru paczek. Docelowo ma ich być dwa tysiące.

Pierwsze punkty do obioru paczek w Biedronkach, pojawią się na Śląsku. Kolejne miasta to: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław – podaje"Rzeczpospolitej".

Dziennik podkreśla, że współpraca Biedronki ze SwipBoxem może doprowadzić do rewolucji i zmienić układ sił na rynku kurierskim. Nowy projekt rzuca wyzwanie zwłaszcza firmie InPost, która do tej pory dominował w sektorze dostarczycieli przesyłek.

SPROSTOWANIE

Nie jest prawdą, że właściciel sklepów „Biedronka” uruchamia sieć Paczkomatów. Wyraz „Paczkomat” stanowi znak towarowy słowny, na który Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 18.02.2010 r. udzielił prawa ochronnego nr R.225679, w związku z czym prawo wyłącznego używania tego znaku towarowego dla oznaczania swoich usług przysługuje jedynie spółce Inpost S.A. oraz dwóm innym powiązanym z nią spółkom należącym do grupy kapitałowej Integer.pl S.A