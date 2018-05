Suski: Wałęsa w Sejmie z protestującymi? Byłoby mu niewygodnie

– Jarosław Kaczyński czuje się dobrze, jest chyba w szpitalu – powiedział Suski. – Nie jestem lekarzem, a poza tym nie jestem upoważniony, by opowiadać o osobistych dolegliwościach prezesa – dodał. Polityk podkreślił, że PiS-em nadal rządzi Kaczyński.

Pytany o protestujących w Sejmie niepełnosprawnych i ich rodziców, Suski odpowiedział, że chciałby, aby protest się zakończył, ale "nie jesteśmy w stanie ich zmusić (do wyjścia – red.), no bo przecież nie użyjemy środków przymusu".

– Będziemy się nimi opiekować tak, jak do tej pory. Sejm karmi, poi, lekarze przychodzą i pomagają, jest cały czas karetka w razie, gdyby coś się stało. Chcieliśmy dać salę z łóżkami, ale panie odmówiły – oświadczył szef gabinetu politycznego premiera.

Suski skomentował również poniedziałkową wizytę Lecha Wałęsy w Sejmie. Jedna z protestujących matek poprosiła byłego prezydenta, żeby został z nimi, mówiąc, że mają dla niego wolny materac. Wałęsa odmówił, tłumacząc, że jedzie na spotkanie do Puław.

– Swoją drogą, nie bardzo w to wierzyłem, że Wałęsa przyjdzie i się położy. On tam kiedyś, w swoim życiu - zdaje się - leżał na jakimś styropianie, ale teraz już niewygodnie by mu było. Powiedział zresztą, że się śpieszy – stwierdził Marek Suski.