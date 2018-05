Problem z ustawą degradacyjną. "Rz": PiS nie poprze prezydenta

Ustawa degradacyjna miała na celu pozbawienie stopni wojskowych m.in. członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, w tym najważniejszych komunistycznych generałów – Czesława Kiszczaka i Wojciecha Jaruzelskiego.

Jak pisze "Rz", nową ustawę Andrzej Duda miał wypracować w ramach konsultacji z rządem, m.in. ministrem obrony i szefem Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

– Rząd dał jasno do zrozumienia prezydentowi, że mu nie pomoże. Wygląda na to, że nastąpił pat, który zawiesi te działania być może do "nigdy" – powiedziała gazecie osoba znająca kulisy sprawy.

Dziennik przypomina, że pomysłem Andrzeja Dudy miało być tytułowanie Kiszczaka czy Jaruzelskiego "generałami Polski Ludowej", ale – jak podkreśla "Rzeczpospolita" – dla partii Jarosława Kaczyńskiego ta propozycja jest nie do przyjęcia.