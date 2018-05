Neumann: Smród, o którym mówiła Pawłowicz, będzie się ciągnął za PiS

Politycy dyskutowali w TVN24 o zawieszeniu sejmowego protestu. Taką decyzję ogłosiła w niedzielę przed południem jedna z liderek akcji Iwona Hartwich.

– Jeżeli cieszycie się w duchu z tego, że oni wychodzą (z Sejmu – red.) i macie problem z głowy, to mówię wam, że nie macie. Bo on wróci jak bumerang. To są nierozwiązane problemy, także systemowe – przekonywał Neumann w programie "Kawa na ławę".

Zwracając się do Jacka Sasina z PiS, szef klubu PO powiedział, że "hańba i wstyd traktowania ich tam (protestujących w Sejmie – red.) pozostanie przy was". – Smród, o którym mówiła Pawłowicz, będzie się za wami ciągnął. To, jak traktowano te osoby, co robił marszałek Kuchciński, te fizyczne napaści na opiekunów osób niepełnosprawnych, to odcinanie ich od łazienki – wymieniał polityk.

W środę na Twitterze posłanka PiS Krystyna Pawłowicz napisała: "Przed chwilą byłam w Sejmie. Na antresoli, w miejscu dla prasy i w korytarzu głównym na parterze trudny do zniesienia smród. Zapytana o to pani z TVN powiedziała, że też czuje, ale to 'od farby, bo gdzieś coś malowano'. Ale nigdzie prac malarskich nie było...".

Wpis Pawłowicz odczytano jako skierowany w stronę protestujących w parlamencie niepełnosprawnych.

