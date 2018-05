Wojska USA na stałe w Polsce? Wyciekł dokument MON

"Proposal for a U.S. Permanent Presence in Poland" ("Propozycja stałej amerykańskiej obecności w Polsce" – red.) – to tytuł dokumentu, który polskie MON przekazało Amerykanom. Materiały trafiły do instytucji rządowych w USA, Kongresu oraz think-tanków.

Autorzy dokumentu napisali, że Polska może "wnieść wkład w wysokości 1,5 – 2 mld USD na pokrycie kosztów ułatwienia stacjonowania jednego amerykańskiego oddziału pancernego lub równoważnych sił w Polsce".

Suma, jaką oferuje nasz kraj, ma być przeznaczona m.in. na budowę i remonty infrastruktury wojskowej, komunikacyjnej i socjalnej, która "służyłaby zarówno amerykańskim żołnierzom, jak i wspólnotom lokalnym".

Według ustaleń Onetu dokument opracowali współpracownicy byłego szefa resortu Antoniego Macierewicza, m.in. Bolesław Piasecki, ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, oraz grupa oficerów Wojska Polskiego.

Portal informuje, że ujawnienie i publiczne przedstawienie polskiego stanowiska negocjacyjnego spotkało się z krytyką wewnątrz rządu. Materiał nie był konsultowany ani z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ani z prezydenckim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

