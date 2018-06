Róża Thun krytykuje rząd i chwali Tuska. "Będzie bronił budżetu dla Polski"

– To jest rząd autorytarny, który idzie w kierunku dyktatury. Bo rozwalanie instytucji demokratycznych, jakie mamy, a przede wszystkim sądownictwa, to jest bardzo charakterystyczne dla dyktatur – przekonywała na antenie Radia Zet europosłanka PO.

Pytana o unijne cięcia budżetowe, które mają dotknąć m.in. Polski, Thun powiedziała, że "Unia Europejska czy obywatele pozostałych krajów UE trochę sceptycznie patrzą na to, żeby ich podatki płynęły do kraju, który niszczy nasze wspólne europejskie prawo".

– To koszmarny rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do cięcia unijnego budżetu. Rząd PiS tak zepsuł stosunki z całą Europą, że taki jest tego skutek. To jest katastrofa – mówiła.

Zdaniem Thun Polacy powinni być dumni, że mają w UE takiego polityka jak Donald Tusk. – To jest taka dobra, mądra, rozsądna, skuteczna twarz Polski, to jest nadzwyczajne – oceniła. Dodała, że Tusk "na pewno będzie tego dobrego budżetu dla Polski bronił, albo na tyle elastycznego, żeby jak upadnie ten rząd (PiS – red.), dało się ratować pozycję Polski".

– Ja bym chciała mieć Donalda Tuska w ogóle w polityce. On zarówno jest potrzebny w UE, jak i w Polsce. Więc im więcej jest Donalda Tuska, tym lepiej, bo jest po prostu bardzo dobrym politykiem – powiedziała europosłanka PO.

