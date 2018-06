RMF FM: Armia zbiera dane o obywatelach Polski obcego pochodzenia

Rozgłośnia dotarła do treści pisma, jakie Wojewódzkie Sztaby Wojskowe (WKU) rozesłały do kilkudziesięciu starostów z zachodniej oraz południowo-zachodniej Polski, a w ostatnim czasie także do samorządowców w Lubuskiem.

Armia prosi m.in. o "dane na temat infrastruktury, mogącej wspomagać przemieszczanie i zakwaterowanie dużych grup ludzkich (uchodźców) oraz warunków fizyczno-geograficznych obszarów, przez które może nastąpić migracja ludności podczas konfliktu, a także środowiska informacyjnego i lokalnej prasy, radia, telewizji i działających stron internetowych".

Wojsko chce też informacji na temat "sytuacji osób o narodowości innej niż polska, w tym określenie ich liczebności, poziomu zintegrowania z resztą społeczeństwa polskiego, poziomu życia, głównych problemów i konfliktów występujących w rejonach ich zamieszkania, a także wskazanie formalnych i nieformalnych liderów organizacji i stowarzyszeń skupiających osoby deklarujące przynależność do innych niż polska grup etnicznych".

Siemoniak: To dyskryminacja

O zbieranie wrażliwych danych RMF FM zapytało Sztab Generalny Wojska Polskiego, który stwierdził, że realizuje zadania wynikające z konstytucyjnego obowiązku ochrony niepodległości państwa, niepodzielności terytorium i nienaruszalności granic.

Cytowany przez radio były szef MON Tomasz Siemoniak uważa, że działania armii to dyskryminacja i dzielenie Polaków ze względów narodowych i etnicznych, czego zabrania konstytucja. Poseł PO domaga się od ministra obrony Mariusza Błaszczaka wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za korespondencję.

– Wojsko nie potrzebuje informacji, jakiej narodowości są obywatele Polski na danym terenie. Wojsko ma ich wszystkich chronić przed zagrożeniami zewnętrznymi. Właśnie obywateli polskich, niezależnie od tego, jakiej są narodowości – powiedział Siemoniak.