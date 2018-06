Arogancka wypowiedź Rzeplińskiego. "Szczerze? Mam to gdzieś"

Andrzej Stankiewicz pytał Rzeplińskiego, czy nie boi się dyscyplinarki ze strony obecnej prezes TK. – To byłoby naruszenie prawa. Pani Przyłębska może zrobić, co chce, mam to gdzieś, mówiąc szczerze i otwarcie – powiedział.

Dodał, że nie angażuje się w życie polityczne. – Przyjmuje (Przyłębska – red.) nagrody od partii politycznej, Medal Wolności czy jak to się tam nazywa. I ona takie rzeczy opowiada? – mówił Rzepliński. Stankiewicz zwrócił uwagę, że Przyłębskiej przyznała nagrodę "jedna z gazet".

W rzeczywistości chodziło o nagrodę "Człowiek Wolności" tygodnika "Sieci".

Były prezes TK przekonywał, że swoimi wypowiedziami w mediach nie zachęca sędziów do buntu. – Sędzia ma bezwzględny obowiązek takich zachowań, które są zgodne z treścią ślubowania. Sędzia konstytucyjny, w momencie obejmowania urzędu i w obecności prezydenta, ślubuje wierność konstytucji – oświadczył Rzepliński.

