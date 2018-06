"Szariat rozwiązałby problem". Niesiołowski kpi z pomysłu PiS

Wspólne stanowisko w sprawie walki z pornografią przyjęły dwa parlamentarne zespoły. Posłowie PiS podkreślili, że oglądanie pornografii jest szkodliwe dla zdrowia i prowadzi do uzależnienia. Swoje stanowisko mają przesłać do ministerstw.

O sprawę zakazu porno Stefan Niesiołowski był pytany na łamach "Super Expressu". – Tylko pytanie, co to jest pornografia. Czy na przykład kobieta topless podchodzi pod tę definicję, czy nie. Ale niech pisowcy to robią – stwierdził.



Były poseł PO chciałby wprowadzenia specjalnych "patroli moralności narodowej". Mieliby w nich uczestniczyć politycy PiS – Krystyna Pawłowicz, Dominik Tarczyński, Patryk Jaki i Anna Sobecka.

W rozmowie z dziennikiem Niesiołowski puścił też wodze fantazji. – W ogóle, to ja mam podpowiedź: szariat. Prawo szariatu rozwiązałoby problem. (…) Chodziłyby wszystkie zakryte, widać by było tylko oczy. Szlafrok byłby po kostki i wszystko byłoby jasne – powiedział.

