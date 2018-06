"GPC" o referendum konstytucyjnym: Uparty prezydent

W tekście zatytułowanym "Uparty prezydent" "GPC" przypomina, że we wtorek poznaliśmy 15 pytań, które prezydent Andrzej Duda chciałby zadać w referendum konstytucyjnym. "Wśród nich znalazła się kwestia odniesienia do chrześcijaństwa, programy społeczne, prawo do pracy, wzmocnienie siły głowy państwa i instytucji referendum" – czytamy.

Dziennik zaznacza, że w partii Jarosława Kaczyńskiego brakuje zdecydowanych zwolenników referendum, choć niewielu krytykuje inicjatywę prezydenta wprost. "GPC" cytuje m.in. wicepremiera Jarosława Gowina, który ocenił, że "nie widać jakiegoś szczególnego zainteresowania opinii publicznej (referendum – red.), ale na drugiej szali jest ogromny autorytet prezydenta i z tym będą musieli zmierzyć się senatorowie".

Według gazety Andrzej Duda będzie "konsekwentnie parł do tego", żeby referendum odbyło się w dniach 10–11 listopada. – Pytania te z pewnością są interesujące dla Polaków, ale nie oszukujmy się, z uzyskaniem wymaganej frekwencji będzie ogromny problem – powiedział w rozmowie z dziennikiem prof. Norbert Maliszewski, politolog z UKSW.

