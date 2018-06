Koniec sporu z Komisją Europejską? "Do tanga trzeba dwojga"

– W ostatnich miesiącach zrobiliśmy wiele kroków, żeby pokazać Komisji Europejskiej naszą dobrą wolę. Ale kompromis polega na tym, że strony gdzieś się spotykają. Kompromis to nie jest próba narzucenia komuś swojego zdania, a w ten sposób postępuje ostatnio komisarz Timmermans – mówił Dworczyk na antenie TVP Info.

Jego zdaniem premier Morawiecki i większość parlamentarna jest zdeterminowana, aby "bronić prawa polskiego Sejmu do stanowienia i kształtowania porządku prawnego". – Uważamy, że dialog jest potrzebny, chcemy kompromisu. Ten kompromis jest potrzebny nie tylko Polsce, ale i UE. Natomiast, tak jak napisano w jednej piosence, "do tanga trzeba dwojga" – zaznaczył szef KPRM.

Dodał, że Morawiecki odbył szereg dobrych spotkań z Jean Claudem Junckerem, które poskutkowały zmianami w ustawach sądowych. – Dziś słowa wypowiadane przez Timmermansa mogą sugerować, że Komisja Europejska straciła szansę, żeby zdobyć się na refleksję – stwierdził Dworczyk.

– Trudno oprzeć się wrażeniu, że tutaj wchodzą w grę prywatne ambicje polityczne Timmermansa. Poza sporem z Polską, nie jest on kojarzony z innymi projektami na forum UE, w związku z tym zakończenie tego sporu mogłoby stanowić dla niego pewien problem – podkreślił.

Dworczyk ocenił, że warto zakończyć spór z Brukselą także z powodu zachowania polityków opozycji, którzy chcą go wykorzystywać do "grillowania Polski na arenie międzynarodowej, przy okazji wykorzystując to w polityce wewnętrznej".