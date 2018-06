"Jaki to przykład dla milionów młodych fanów?". Kinga Rusin wściekła na polskich piłkarzy

Prezenterkę oburzył fakt, że piłkarze polskiej reprezentacji w czasie odpoczynku między treningami odwiedzili delfinarium. "Jak można się relaksować w delfinarium wiedząc to, co cywilizowany świat wie już od dawna!?" – napisała na portalu społecznościowym Kinga Rusin.

Dziennikarka przekonuje w swoim wpisie, że delfinaria są miejscem powolnej śmierci, w strasznych cierpieniach jednych z najpiękniejszych, najdelikatniejszych i najrozumniejszy ssaków na Ziemi. "To miejsce gdzie na ich cierpieniu zarabia się kasę! A to wszystko dla rozrywki i „relaksu” bezrefleksyjnej gawiedzi! Jaki to przykład dla milionów młodych fanów, dla których nasi piłkarze to prawdziwi bohaterowie i wzór do naśladowania!?" – pyta oburzona.

W dalszej części swojego wpisu Rusin tłumaczy, dlaczego delfinaria są w cywilizowanych krajach zamykane.