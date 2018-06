"Synu, zabierz 300 plus bogatym". K. Morawiecki apeluje do premiera

Nowy program PiS to 300 zł na wyprawki szkolne dla uczniów. Pieniądze mają być wypłacane już we wrześniu. Rodzice muszą złożyć tylko odpowiedni wniosek, podobnie jak w przypadku 500 plus.

– Ta wyprawka 300 plus nie powinna być dla wszystkich. Ci, którzy zarabiają bardzo dobrze, to dla nich nie powinno być tego dodatku. Po co im to? Rząd PiS powinien miarkować ten program – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Kornel Morawiecki.

Jego zdaniem ci, którzy zarabiają rocznie powyżej 100 tys. zł, nie powinni otrzymywać wyprawki na dziecko. – To nie jest sprawiedliwe, że bogaci też będą dostawać 300 zł tego dodatku. (…) To jest potrzebne dla biedniejszych ludzi, a nie dla wszystkich – uważa ojciec premiera.

"Synu, zabierz 300 plus bogatym" – cytuje Kornela Morawieckiego "SE".