Raport Reutersa. Oto najpopularniejsze media w Polsce?

Polacy tracą zaufanie do mediów, a najpopularniejszymi źródłami informacji są TVN i Onet – piszą Wirtualne Media, powołując się na raport Reuters Institute for the Study of Journalism.

W części poświęconej Polsce napisano, że "Prawo i Sprawiedliwość wzmocniło swoją kontrolę nad nadawcami publicznymi", a teraz "chce się skupić na prywatnych mediach". W raporcie zawarto dane, z których wynika, że zaufanie Polaków do mediów systematycznie spada. W 2017 roku wynosiło ono 53 proc., a obecnie – 48 proc. Z kolei 42 proc. respondentów z Polski jest zaniepokojona pojawianiem się w mediach tzw. fake newsów, co plasuje nas poniżej średniej wynoszącej 54 proc – podkreślają Wirtualne Media. Ze statystyk wynika, że ponad połowa Polaków (54 proc.) dociera do informacji za pośrednictwem Facebooka, 37 proc. – YouTube'a (wzrost o 5 proc.), a 13 proc. – Messengera. Według raportu Reutersa odbiorcy w naszym kraju najczęściej korzystają z TVN (56 proc.), Polsat News (41 proc.) i RMF FM (40 proc.). Na czele portali internetowych znalazły się: Onet (52 proc.), Wirtualna Polska (48 proc.) i portal TVN24 (37 proc.). Z kolei lista mediów, którym Polacy najbardziej ufają wygląda następująco: RMF FM, Polsat, TVN, Onet, Wirtualna Polska, "Gazeta Wyborcza", portal wPolityce, Polskie Radio, "Fakt", "Gazeta Polska Codziennie", TVP i Radio Maryja.